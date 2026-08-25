Представлена новейшая бритва Xiaomi за 15 долларов: 90 минут работы и защита IPX7

Xiaomi представила в Китае электробритву Mijia Electric Shaver S100 Cloud Pattern Blade Edition. Новинка уже продается на JD.com по цене около 15 долларов.

Модель получила компактный корпус размером 90,8 × 58,5 × 30,3 мм и защищена от воды по стандарту IPX7. Бритвенную головку можно снять одной рукой для очистки, а длительное нажатие кнопки питания активирует блокировку для транспортировки.

В основе системы бритья лежит металлическая сетка с двухкольцевым «облачным» рисунком, изготовленная по технологии MIM. По данным Xiaomi, ее площадь увеличена на 34,7% по сравнению с предшественницей, что должно повысить эффективность захвата волос. Двойная плавающая головка адаптируется к контурам лица.

Электробритва оснащена мотором со скоростью вращения 7200 об/мин. Уровень шума не превышает 72 дБ(А). Для зарядки используется USB-C. Полная зарядка занимает около двух часов, после чего устройство способно работать до 90 минут.