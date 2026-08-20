Tesla попросила у Лас-Вегаса 5000 роботакси, а получила разрешение на 10 машин без допуска в аэропорт и на скорости до 72 км/ч

Tesla Robotaxi запросила у транспортного управления Невады разрешение на запуск до 5000 беспилотников в округе Кларк, включая оба аэропорта. Однако временное разрешение от 27 июля 2026 года разрешило лишь 10 машин, запретило работу в районе аэропортов, ограничило зону коридором Лас-Вегас-Стрип и установило максимальную скорость 72 км/ч.

Каждая поездка должна начинаться и заканчиваться в пределах указанной зоны, а пассажиров предупреждают о беспилотности.

Разрешение также требует постоянного присутствия «соответствующего надзора» по стандартам SAE и уведомления регулятора о любых ДТП, сбоях или отключениях данных в течение 5 рабочих дней. Это более строгий контроль, чем в Техасе, где Tesla уже возит пассажиров без водителя в салоне с января.

Фото: Windell Oskay from Sunnyvale, CA, USA

Для сравнения: сервис Zoox (принадлежит Amazon) с 2025 года работал в Неваде с лимитом в 65 машин, в июле разрешение расширено до 100 с правом брать плату. К августу Zoox перевёз около миллиона пассажиров бесплатно и теперь начал коммерческие рейсы. Именно такой постепенный подход регулятора, видимо, объясняет скромный старт Tesla.

Tesla тем не менее готовит инфраструктуру: арендует здание площадью 3437 м2, устанавливает зарядки, нанимает персонал. Илон Маск охарактеризовал расширение как «очень осторожное», добавив, что доходы от роботакси не будут значительными в этом году, но вырастут в 2027-м.