«Ростелеком» стал участником ассоциации в сфере робототехники

Оператор «Ростелеком» вступил в Национальную ассоциацию участников рынка робототехники (НАУРР). Она объединяет организации, содействующие производству, внедрению и использованию робототехники в российской промышленности. В пресс-службе оператора сообщили, что делают ставку на создание комплексной платформы промышленной роботизации, которая объединит робототехническое оборудование, системы мониторинга, промышленное ПО, компьютерное зрение, защищенную передачу данных и сервисную эксплуатацию в едином контуре.

Фото: Ростелеком

Компания уже реализует пилотные проекты в сфере промышленной роботизации на российских предприятиях. Например, «Ростелеком» осуществил поставку роботизированного технологического комплекса на Волгоградский литейно-механический завод (ВЛМЗ). Проект был реализован «под ключ» и стал одним из первых в России примеров комплексной роботизации сварочных операций для высокоответственных компонентов железнодорожной автоматики и телемеханики, заявили в компании.