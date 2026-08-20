Впервые в истории АвтоВАЗа: Lada Azimut получит полностью электрические кресла

Lada Azimut получит первые в истории серийных автомобилей АвтоВАЗа кресла с полностью электрическими регулировками. Передние сиденья будут поддерживать шесть направлений электрической настройки и получат пневматическую регулировку поясничного подпора.

Управлять настройками кресел можно будет в том числе с помощью телематической системы автомобиля. Ничего подобного раньше в автомобилях Lada не было.

Поставщиком сидений для Azimut выступает компания «АФТ-Сиденья», которая запустила для проекта новую производственную линию полного цикла. На одном предприятии выполняются раскрой и пошив обивки, изготовление металлических деталей и каркасов, а также финальная сборка кресел. Производство металлических каркасов полностью автоматизировано.

На этапе пошива за работой операторов следит система машинного зрения, контролирующая правильность швов и элементов, непосредственно связанных с безопасностью. Особое внимание уделяется зонам размещения боковых подушек безопасности. Для соответствующих швов используется специальная зеленая нить: параметры шва рассчитаны таким образом, чтобы при аварии подушка смогла правильно и своевременно раскрыться через обивку сиденья. На производстве действует трехступенчатая система контроля качества.

Azimut должен стать одной из наиболее технологически оснащенных моделей в современной линейке Lada (напомним, кроссовер получит и панорамную крышу, и обогрев передних боковых стекол), а кресла с полноценными электроприводами станут одной из новых для марки опций.