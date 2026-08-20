Samsung показала первую 300-герцевую 16-дюймовую OLED-панель для ноутбуков

Компания Samsung выставке IMID 2026 в Пусане представила несколько новых разработок, включая 16-дюймовую OLED-панель для ноутбуков с кадровой частотой 300 Гц. Это первое такое решение для рынка.

Подробностей пока мало. Известно о диагонали, соотношении сторон 16:9 и разрешении 2,5К. Впрочем, для полноты картины не хватает разве что значения яркости, но, так как это новая панель, с этим проблемы быть не должно.

Фото Samsung

Такие экраны явно нацелены на топовые игровые ноутбуки, но пока также нет данных и о том, когда ждать первые продукты.