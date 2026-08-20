Если консоли PlayStation 6 и Xbox Helix будут стоить 1000 долларов, продажи рухнут почти на 40%. Таков прогноз аналитиков Ampere Analysis

Игровым консолям следующего поколения сейчас приписывают цены от 1000 долларов и выше, но аналитики Ampere Analysis говорят, что в этом случае продажи приставок катастрофически просядут.

Если цены на PlayStation 6 и Xbox Helix составят 1000 долларов, общее количество проданных консолей за первые пять лет может быть на 38% ниже, чем суммарное количество продаж PS5 и Xbox Series X/S за тот же период. При этом данный прогноз говорит о цене именно в 1000 долларов. Напомним, если в случае PS6 слухи как раз крутятся вокруг этого показателя, то вот для новой Xbox были слухи и о 1500-2000 долларах, так как она якобы будет заметно мощнее приставки Sony.

Фото VGA

Высокие цены на консоли повлекут за собой падение не только продаж самих приставок. В этом случае, согласно прогнозу, к 2031 году рынок консольных игр и сервисов для PlayStation и Xbox будет на 3,4 млрд долларов (на 12%) меньше, чем если бы консоли продавались по цене 700 долларов.

Напомним, Microsoft уже говорила, что из-за очень высоких цен на компоненты она активно ищет новые стратегии продаж. Некоторые слухи указывают на возможность запуска услуг по лизингу или рассрочке.



