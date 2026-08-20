Вот и следствие санкций. Китайская SMIC нарастила прибыль в три раза и готовится поднять цены на свою продукцию

Выручка выросла более чем на треть

Китайская компания SMIC, являющаяся лидером местного рынка производства вычислительных чипов, активно наращивает выручку и прибыль на фоне экономического противостояния США и Китая. Она объявила, что по итогам прошлого квартала выручила 3 млрд долларов.

Это на 36,1% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль и вовсе выросла втрое, до 479,2 млн долларов. Загрузка мощностей компании достигла 93,7%, то есть спрос очень велик. Напомним, только SMIC способна производить вычислительные чипы в Китае по хоть сколько-то современным техпроцессам.

Фото SMIC

Отгрузки пластин выросли на 14% в квартальном выражении до 2,9 млн. Средние отпускные цены выросли на 5,7%, при этом компания говорит, что львиная доля заказов приходится на ИИ-чипы.

На фоне роста показателей компания также решила повысить цены на свою продукцию, хотя пока неизвестно, на сколько именно.



