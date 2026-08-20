Samsung подняла цены на чипы до 15% — Китай платит больше всех из-за санкций США

Рост заказов на ИИ-процессоры и перегруженность TSMC вынудили Samsung повысить расценки на свои 4-нм и 5-нм чипы

Samsung увеличила цены на контрактное производство микрочипов по передовым техпроцессам на величину до 15%, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Новые расценки действуют с июля 2026 года. Основной удар пришёлся на 4-нм техпроцесс (SF4), подорожавший на 10–15% для заказчиков из США и Китая, и на 5 нм — рост 10–15%. Более старый 8-нм узел подорожал почти на 10%.

Причина — бум ИИ, который заполнил линии лидера рынка TSMC. Клиенты вынуждены идти к Samsung, и корейский гигант впервые за годы получил рычаг для повышения цен. Особенно силь это сказалось на китайских компаниях, отрезанных американскими экспортными ограничениями от передового оборудования и потому лишённых возможности выбирать.

Источник: Samsung

По оценке аналитиков, литейный бизнес Samsung, убыточный с 2022 года, может выйти в плюс уже в 2027 году, если рост цен сохранится. Загрузка фабрики SF4 в Пхёнтэке, по данным источника, держится на 100% с конца 2025 года благодаря заказам Qualcomm и собственных нужд Samsung на выпуск базовых кристаллов для высокоскоростной памяти HBM.

Растущий спрос позволил Samsung заключить контракты с Tesla, Apple, Broadcom. Кроме того, ведутся переговоры с Google.