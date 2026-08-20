Первый настоящий конкурент для MacBook Neo среди Windows-ноутбуков? Тесты Dell XPS 13 показали схожую автономность, производительность и многое другое

Авторы Tom’s Hardware опубликовали обзор свежего ноутбука Dell XPS 13 на платформе Intel Wildcat Lake, который можно назвать прямым конкурентом для MacBook Neo. И, судя по обзору источника, несмотря на тяжёлую ситуацию на рынке, видимо, бюджетная новинка Apple действительно заставила производителей Windows-ноутбуков шевелиться.

Начнём с того, что новый XPS 13 стоит от 700 долларов, то есть вполне себе конкурирует с Neo. При этом авторы говорят, что новинка Dell ощущается ещё более дорогой, хотя Neo как раз и выделялся тем, что по материалам и ощущениям был дороже конкурентов. Кроме того, у новинки Dell есть подсветка клавиатуры, два быстрых порта USB-C с поддержкой DisplayPort 2.1 и зарядки, а ещё он легче конкурента (1 кг).

Фото Tom's Hardware

Интересно то, что авторы протестировали как базовую версию с 8 ГБ ОЗУ, так и модификацию с 16 ГБ. Не секрет, что для нормальной работы Windows 11 первый вариант является недостаточным, если не ограничиваться совсем базовыми сценариями.

Разница в производительности между версиями порой проявляется лишь очень незначительно, но, во-первых, иногда младшая версия вообще не проходила тесты, а во-вторых, авторы отмечают, что просто в обычной работе 8 ГБ явно недостаточно.

При открытых 15 одинаковых вкладок в Chrome система с 16 ГБ работала плавнее. Возможно, вам придётся внимательно присмотреться к анимации Windows, чтобы это заметить, но с большим объёмом памяти она была гораздо более плавной. И что ещё важнее, переключение между вкладками происходило быстрее в версии с 16 ГБ, тогда как в системах с 8 ГБ браузер часто мигал белым перед тем, как снова отобразить страницу. В Chrome (как и во многих других браузерах) есть функция, позволяющая переводить вкладки в спящий режим, когда вы ими не пользуетесь. Если вы часто работаете в многозадачном режиме, вам обязательно нужно убедиться, что эта функция включена.

Что касается производительности, Core 5 320 в среднем находится примерно на том же уровне, что и Apple A18 Pro, но с поправкой на то, что у Neo нет проблем из-за 8 ГБ ОЗУ. К тому же у новинки Dell намного быстрее SSD.

Автономность у ноутбуков тоже очень близка, причём у XPS 13 даже немного лучше. Подытоживая, авторы отмечают, что у Neo действительно появился достойный во всех смыслах конкурент, и проблема не в самом ноутбуке, а в прожорливости Windows 11.