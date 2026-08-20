LG переизобрела технологию производства OLED-панелей. Новые будут иметь срок службы в 2,4 раза больше

Компания LG Display представила технологию FLiPP для создания OLED-панелей нового поколения, которые, кроме прочего, будут намного надёжнее текущих.

Технология FLiPP (FMM-Less innovative Pixel Patterning) представляет собой метод формирования OLED-дисплеев, не требующий традиционного нанесения тонких металлических масок. Этот обеспечивает гораздо большую гибкость в массовом производстве, а также позволяет получать более яркие панели с более длительным сроком службы и меньшим энергопотреблением.

Фото LG

Если точнее, компания говорит о возможности увеличить яркость в 1,6 раза, продлить срок службы в 2,4 раза и снизить энергопотребление на 13%. Кроме прочего, всё это достигается за счет того, что FLiPP улучшает коэффициент апертуры примерно на 55%.

После года интенсивных исследований и разработок компания LG Display разработала FLiPP — новую парадигму производства OLED-дисплеев. В отличие от метода FMM, который можно сравнить с трафаретной техникой, где красные, зеленые и синие (RGB) органические материалы испаряются через крошечные отверстия в металлических пластинах, FLiPP покрывает RGB-пиксели в определенной последовательности, закрепляет их в точно заданных положениях и использует фотолитографию — прецизионное травление ультрафиолетовым светом для удаления ненужных областей во время формирования OLED-пикселей. Благодаря использованию существующей крупномасштабной инфраструктуры для производства тандемных WOLED-дисплеев и технической экспертизе, технология FLiPP позволила LG Display стать первой компанией по производству дисплеев, которая начала выпускать OLED-дисплеи без использования FMM-технологии, применяя в качестве основы стекло 8,5- го поколения в виде единого целого. По сравнению с производством OLED-панелей для ноутбуков того же размера с использованием FMM-технологии или других методов без FMM-технологии, требующих разделения подложек, технология FLiPP обеспечивает до 64% ??более высокую эффективность использования основного стекла. В результате сокращается расход материала подложки, что напрямую приводит к повышению производительности и снижению производственных затрат.



График запуска новых продуктов на этой технологии пока не объявлен, но первыми должны быть экраны для планшетов и мониторов.



