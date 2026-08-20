Всего 42 доллара, и ещё не представленная SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет вашей. В Китае в продаже появились новые чипы Qualcomm

Платформа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ещё не была представлена, но в Китае эти SoC уже продают, причём именно отдельно чипы. Видимо, отпаянные от каких-то инженерных плат.

Стоит такой чип всего лишь 42 доллара, что очень мало на фоне того, какую цену приписывают новинке. Но, само собой, это не какие-то официальные продажи, и совершенно неизвестно, как продавцы получили эти чипы.

Фото Xianyu через Notebookcheck

Фото Xianyu через Notebookcheck

На чипе видна маркировка SM8975-100-BC, указывающая на то, что конкретно этот экземпляр Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X, а не с более быстрой LPDDR6.

Ещё одна интересная деталь заключается в наличии небольшого элемента, подобного Heat Pass Block у Exynos 2600. Фактически это маленькая медная пластина для дополнительного отвода тепла.



