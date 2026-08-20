Samsung наконец-то избавит пользователей Galaxy S26 Ultra от «красного» экрана — важное обновление прошивки выйдет до конца августа

В качестве временной меры Samsung предлагала пользователям обращаться в фирменные сервисные центры для перекалибровки экрана

Samsung готовит обновление прошивки Galaxy S26 Ultra, которое должно окончательно устранить проблему с красноватым оттенком на экране. Выпуск исправления запланирован до конца августа, следует из ответа компании одному из пользователей на площадке Samsung Community.

Жалобы владельцев Galaxy S26 Ultra на некорректную цветопередачу начали появляться в июле. На некоторых устройствах экран приобретал заметный красный оттенок. Samsung признала существование проблемы и после изучения ситуации пришла к выводу, что она связана с программным обеспечением, а не с аппаратным дефектом OLED-панели.

В качестве временного решения компания предложила владельцам обращаться в сервисные центры Samsung, где специалисты могут провести калибровку цветопередачи экрана. Одновременно разработчики пообещали подготовить программное исправление, чтобы пользователям не требовалось посещать сервис.

Теперь стали известны примерные сроки выхода апдейта. Согласно опубликованной переписке с Samsung, необходимые изменения войдут в следующее обновление программного обеспечения Galaxy S26 Ultra, выпуск которого намечен на август.

Компания также упомянула внутреннюю сборку прошивки ZH3, релиз которой запланирован на 20 августа. После завершения ее внутреннего тестирования начнется широкое распространение.