Яндекс подключил «Едадил» к программе «Свои Плюсы»

Сервис «Едадил» стал частью программы лояльности «Свои Плюсы» и получил новое название — «Свои Плюсы Едадил». Как рассказали в пресс-службе Яндекса, объединение должно расширить возможности пользователей по накоплению и использованию бонусов в повседневных покупках.

Основные сценарии работы сервиса сохранятся. Пользователи по-прежнему смогут искать скидки и акции, загружать чеки и получать рубли за совершенные покупки. При этом в «Едадиле» появятся дополнительные способы накопления баллов Плюса. Один из них уже работает: накопленные алмазы можно обменивать на баллы. В дальнейшем список таких вариантов планируют расширить.

Участники «Своих Плюсов» смогут получать единую валюту программы и использовать ее для скидок на поездки, покупки и заказы в сервисах Яндекса. Баллы также можно обменивать на товары и промокоды в специальном разделе.

По данным компании, каждый месяц пользователи загружают в «Едадил» около 150 млн чеков. За последние полтора года частота использования приложения увеличилась почти в полтора раза, а среднее время в сервисе за десять месяцев выросло более чем вдвое. Теперь возможности «Едадила» стали частью общей системы лояльности.