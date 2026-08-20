«СберМобайл» запустил сервис для оплаты зарубежных подписок в рублях: можно оплатить Apple ID, ChatGPT, Claude, Telegram Premium и другие сервисы

Всё работает с использованием обычных российских карт и СБП

Виртуальный оператор «СберМобайл» представил новое решение для обхода ограничений на оплату популярных международных сервисов. Теперь пользователи могут оплачивать зарубежные подписки, игры и инструменты на базе ИИ напрямую в рублях, используя обычные российские банковские карты или Систему быстрых платежей (СБП).

Технологическим партнером проекта выступила платформа Pay Digital. Сервис предлагает два основных способа получения доступа:

Ваучеры: После оплаты цифровой код активации вместе с инструкцией мгновенно приходит на электронную почту.

Прямое пополнение по ID: Средства или подписка автоматически зачисляются на указанный профиль пользователя (доступно для ряда платформ).

Через новый шлюз пользователи могут пополнить российский баланс Apple ID, забронировать жилье на Airbnb, оплатить доступ к ChatGPT и Claude, купить подписку Telegram Premium, оплатить различные другие сервисы. Главное преимущество — отсутствие необходимости открывать карты зарубежных банков или использовать сложные схемы с посредниками.

В компании подчеркивают, что безопасность является приоритетом: «СберМобайл» не хранит данные банковских карт пользователей. Транзакции проходят мгновенно, а за интеграцию сервиса и клиентскую поддержку отвечает Pay Digital. По словам представителей компаний, решение позволяет пользователям вернуть привычный уровень комфорта при использовании международных платформ «в один клик».