Uber впервые запустила поездки на беспилотных автомобилях в Европе — но водитель пока остаётся за рулём

В Загребе роботакси от Pony.ai теперь можно заказать через приложение Uber: технологию поставляет китайская компания, а лицензированный оператор безопасности контролирует поездку

Uber впервые вывела автономные автомобили на европейский рынок: с 19 августа жители Загреба могут заказать роботакси непосредственно через приложение компании. В проекте участвуют 3 стороны: китайская Pony.ai предоставляет систему автономного вождения Gen-7, хорватская Verne владеет автомобилями и отвечает за их эксплуатацию, а Uber подключает сервис к своей платформе и организует взаимодействие с пассажирами.

Полностью беспилотными поездки пока не стали. За рулём находится лицензированный оператор безопасности, который контролирует работу автомобиля. Компании называют запуск поэтапным переходом к автономному режиму, но не сообщают, когда человек сможет покинуть водительское место. Сейчас автомобили работают в ключевых районах Загреба, включая центр города, зону обслуживания планируют расширять.

Фото: Uber

Для Verne это развитие уже действующего сервиса: в апреле компания запустила в Загребе собственные коммерческие поездки на роботакси и заявляет о тысячах выполненных поездок. Размер автопарка и точное число поездок компании не раскрывают. Теперь те же автомобили стали доступны через Uber без отдельного приложения, а заказать поездку можно в стандартном интерфейсе UberX или Comfort.

Загреб станет первым европейским рынком в рамках соглашения Uber, Pony.ai и Verne, после чего партнёры намерены выйти в другие города Европы. Следующие направления должны назвать до конца 2026 года. Uber при этом не собирается полностью отказываться от поездок с водителями: компания рассчитывает, что автономные автомобили и машины с людьми за рулём будут сосуществовать, а расширение роботакси будет зависеть от местных требований и внутренних проверок безопасности.