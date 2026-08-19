Места на запуски SpaceX забронированы за 3–4 года, а первая миссия Waymaker-1 уже заполнена на 90% задолго до старта

Поэтому оператор попутных запусков готовит Waymaker-2 на Falcon 9 во второй половине 2028 года

Компания SEOPS Space, один из ведущих операторов рынка попутных космических запусков, объявила о добавлении второй миссии Waymaker-2 на 2028 год после того, как спрос заполнил первую миссию Waymaker-1 на 90% задолго до назначенной даты старта. Обе миссии будут запущены ракетой SpaceX Falcon 9, и обе рассчитаны на низкую околоземную орбиту (LEO).

По словам представителя компании, рынок коммерческих запусков LEO вошёл в новую фазу.

«Годами спутниковые операторы полагались на относительно небольшое число миссий, которые в целом соответствовали темпу разработки космических аппаратов. Сегодня прогресс в технологиях спутников, растущая надёжность миссий и ускоряющийся спрос со стороны коммерческих группировок, национальной безопасности, технологических демонстраторов и научных миссий сократили циклы разработки, одновременно усиливая конкуренцию за пусковые возможности», — заявили в компании.

Результат — борьба за слоты за 3–4 года до даты запуска.

Фото: SEOPS Space

Президент SEOPS Эван Хойт отметил, что такая глубина планирования подходит не всем заказчикам, желающим вывести ценные активы на орбиту без многолетнего ожидания. Ответом и стало расширение: Waymaker-1 стартует в начале 2028 года с разнородной нагрузкой из коммерческого, научно-образовательного и оборонного секторов со всего мира, а Waymaker-2 — во второй половине 2028 года, причём её слоты уже начинают заполняться.

SEOPS также сообщила о планах выйти на рынок геопереходной орбиты (GTO), которая позволяет спутникам дрейфовать на геостационарную орбиту (GEO). Такие запуски требуют более сложных траекторий и открывают доступ к новой базе заказчиков из научных и оборонных программ.

Хотя бренд Waymaker новый, сама компания работает на рынке больше десятилетия, сопровождая комплексные коммерческие, гражданские и оборонные миссии на всех этапах жизненного цикла запуска — от планирования и проектирования космического аппарата до закупки пуска, интеграции полезной нагрузки и развёртывания. В спецификации миссий — закупка запусков, управление миссиями, мощности и услуги по интеграции полезной нагрузки, инфраструктура развёртывания и операционные инструменты для координации миссий разных заказчиков на разных ракетах-носителях.