Места на запуски SpaceX забронированы за 3–4 года, а первая миссия Waymaker-1 уже заполнена на 90% задолго до старта
Поэтому оператор попутных запусков готовит Waymaker-2 на Falcon 9 во второй половине 2028 года
Компания SEOPS Space, один из ведущих операторов рынка попутных космических запусков, объявила о добавлении второй миссии Waymaker-2 на 2028 год после того, как спрос заполнил первую миссию Waymaker-1 на 90% задолго до назначенной даты старта. Обе миссии будут запущены ракетой SpaceX Falcon 9, и обе рассчитаны на низкую околоземную орбиту (LEO).
По словам представителя компании, рынок коммерческих запусков LEO вошёл в новую фазу.
«Годами спутниковые операторы полагались на относительно небольшое число миссий, которые в целом соответствовали темпу разработки космических аппаратов. Сегодня прогресс в технологиях спутников, растущая надёжность миссий и ускоряющийся спрос со стороны коммерческих группировок, национальной безопасности, технологических демонстраторов и научных миссий сократили циклы разработки, одновременно усиливая конкуренцию за пусковые возможности», — заявили в компании.
Результат — борьба за слоты за 3–4 года до даты запуска.
Президент SEOPS Эван Хойт отметил, что такая глубина планирования подходит не всем заказчикам, желающим вывести ценные активы на орбиту без многолетнего ожидания. Ответом и стало расширение: Waymaker-1 стартует в начале 2028 года с разнородной нагрузкой из коммерческого, научно-образовательного и оборонного секторов со всего мира, а Waymaker-2 — во второй половине 2028 года, причём её слоты уже начинают заполняться.
SEOPS также сообщила о планах выйти на рынок геопереходной орбиты (GTO), которая позволяет спутникам дрейфовать на геостационарную орбиту (GEO). Такие запуски требуют более сложных траекторий и открывают доступ к новой базе заказчиков из научных и оборонных программ.
Хотя бренд Waymaker новый, сама компания работает на рынке больше десятилетия, сопровождая комплексные коммерческие, гражданские и оборонные миссии на всех этапах жизненного цикла запуска — от планирования и проектирования космического аппарата до закупки пуска, интеграции полезной нагрузки и развёртывания. В спецификации миссий — закупка запусков, управление миссиями, мощности и услуги по интеграции полезной нагрузки, инфраструктура развёртывания и операционные инструменты для координации миссий разных заказчиков на разных ракетах-носителях.
Комментарии