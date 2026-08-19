Xiaomi выпустила умный гаджет для котов: работает 90 дней, сам чистит воду и стоит всего 30 долларов

Xiaomi расширила линейку устройств для домашних животных новой автоматической поилкой Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Модель получила систему УФ-стерилизации воды, четырехступенчатую фильтрацию и встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 90 дней автономной работы. Продажи в Китае стартуют 25 августа по цене 199 юаней — примерно 30 долларов.

Поилка оснащена резервуаром объемом 3 литра. По оценке Xiaomi, такого количества воды одной кошке может хватить примерно на 10–15 дней. На корпусе предусмотрено прозрачное окно для контроля остатка воды, а наклонная чаша рассчитана на более удобное положение головы животного во время питья.

Главным отличием Sterilization Edition стала встроенная в насос система ультрафиолетовой обработки UV-C. Xiaomi заявляет, что она способна уничтожать до 99% бактерий. Вода проходит через четырехступенчатую систему фильтрации, включающую микропористый полипропиленовый фильтр, активированный уголь, ионообменную смолу и антибактериальный слой. Фильтры задерживают шерсть, мусор и другие загрязнения. При слишком низком уровне воды насос автоматически отключается.

Для работы без постоянного подключения к розетке внутри установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч. Заявленная автономность достигает 90 дней. Пользователь может выбрать один из трех режимов подачи воды: по датчику, периодическую или постоянную циркуляцию. Последний режим требует подключения устройства к источнику питания.

Уровень шума во время работы составляет около 30 дБ. Корпус имеет защиту IPX7, поэтому после закрытия заглушки зарядного разъема устройство можно промывать под проточной водой.

Поилка подключается к приложению Xiaomi Mi Home, через которое можно контролировать уровень воды, заряд аккумулятора и состояние фильтра. Приложение также напомнит о необходимости его замены. Поддерживается автоматизация совместно с другими устройствами экосистемы Xiaomi.

Габариты Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition составляют 190 × 230 × 180 мм.