Покрытие 100% и наиболее стабильный интернет на скорости в 110 км/ч: Т2 занял первое место по качеству связи на ЦКАД в 2026 году по версии DMTel

T2 занял первое место среди российских мобильных операторов по ряду показателей качества связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), следует из исследования компании DMTel. Измерения проводились в мае и июне 2026 года во время движения по трассе во всех направлениях.

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По данным исследования, сеть T2 обеспечивает покрытие на 100% обследованных участков ЦКАД и продемонстрировала наиболее стабильную работу 4G среди участвовавших в сравнении операторов. Компания также показала лучший совокупный результат по скорости загрузки интернет-страниц.

Отдельно специалисты DMTel оценили качество голосовой связи: T2 показал наиболее высокий процент успешных соединений, лучшее качество передачи речи и наименьшую долю обрывов звонков.

Для улучшения связи на ЦКАД оператор за последние два года провел более 100 технических работ. В рамках проекта было установлено свыше 55 новых базовых станций и модернизировано существующее оборудование вдоль трассы.

Одной из основных технических задач стала стабильная работа сети при движении автомобилей на высокой скорости. Инженеры T2 оптимизировали переключение устройств между базовыми станциями — так называемый хэндовер — для движения со скоростью до 110 км/ч. Это необходимо, чтобы при смене зоны обслуживания базовой станции не прерывались голосовые и видеозвонки, а передача мобильных данных продолжалась без заметных задержек.

В T2 называют развитие инфраструктуры на ЦКАД одним из приоритетных сетевых проектов оператора в Московском регионе.