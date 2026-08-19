Блок питания Seasonic первым в мире получил сертификат 80 PLUS Ruby при напряжении 115 В

Компания Seasonic стала первым производителем блоков питания, получившим для одной из своих моделей сертификат 80 PLUS Ruby при напряжении 115 В. Сертификат получила модель Prime Enterprise RX-1600 мощностью 1600 Вт.

Сам по себе сертификат Ruby является новым и размещается в иерархии выше Titanium. Он означает, что блок питания имеет КПД не ниже 85% при нагрузке 5% и вплоть до 91% при 100-процентной нагрузке.

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По сравнению с Titanium, Ruby повышает требуемый КПД на один процентный пункт при нагрузке 10%, 20%, 50% и 100%. Кроме того, вводится требование к нагрузке в 5%. Это расширяет область сертификационных испытаний, охватывая в том числе работу в режиме низкой мощности.

Можно также отметить, что Seasonic уже дважды до этого была первой в подобных вопросах. В 2005 году её блок SS-400HT стал первым компьютерным блоком питания, сертифицированным для работы при напряжении 115 В, а в 2008 году блок производителя первым получил сертификат 80 PLUS Gold при 115 В.

