Ноутбук за 700 долларов в 2026 году выглядит так. Dell 15 D15261 получил новые процессоры Intel Wildcat Lake, бюджетный экран и маленькую батарею

Компания Dell выпустила на рынок ноутбук Dell 15 D15261 на платформе Intel Wildcat Lake и ценой от 700 долларов. Новинка оснащена экраном 15,3 дюйма, так что вряд ли позиционируется, как конкурент MacBook Neo.

У базовой версии ожидаемо лишь 8 ГБ ОЗУ, хотя старшие могут иметь до 32 ГБ. Что касается процессоров, то это выбор из Core 3 304, Core 5 320 и Core 7 350. Напомним, линейка Wildcat Lake выделяется очень скромной производительностью, но зато отличной энергоэффективностью.

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Правда, аккумулятор тут имеет ёмкость всего 41 Втч, а о времени автономной работы сам производитель вообще ничего не говорит. Рассчитывать на какие-то рекорды точно не стоит.

Что касается остального, дисплей имеет разрешение 1200р и охват пространства NTSC только на 45%, есть Wi-Fi 6, пара портов USB-C 3.2, SSD объёмом 512 ГБ, а весит новинка 1,54 кг, что немного для недорого 15-дюймового ноутбука.