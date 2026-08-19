Прошьет паром 8 слоев шелка: Xiaomi выпустила «убийцу» обычных утюгов — всего 85 долларов

До 17 рубашек за одну заправку, уничтожение 99,99% бактерий и пар при температуре 135 °C

Xiaomi выпустила в Китае новую паровую гладильную систему Mijia Pressurized Steam Ironing Machine. Устройство уже поступило в продажу на JD.com по цене 587,05 юаня (85 долларов), но с учетом скидочного купона и государственной субсидии цена снижается до 65 долларов.

Гладильная система получила электромагнитный насос с давлением до 500 кПа и бойлерную конструкцию, обеспечивающую постоянную подачу пара со скоростью до 40 г/мин. По данным Xiaomi, горячий пар способен проникать через восемь слоев шелковой ткани, а заявленная эффективность разглаживания складок достигает 90%.

Мощность устройства составляет 2200 Вт. Одной из особенностей стала система вторичного нагрева: пар дополнительно нагревается непосредственно в подошве до температуры около 135 °C. Это уменьшает образование конденсата, поэтому после обработки на одежде остается меньше влаги и ее не требуется долго просушивать.

Подошва получила керамическое эмалированное покрытие, которое должно равномерно распределять тепло и обеспечивать легкое скольжение по ткани. Высокая температура также используется для дезинфекции: Xiaomi заявляет эффективность уничтожения бактерий на уровне 99,99%, в том числе при обработке детской одежды.

В комплект интегрирована регулируемая гладильная доска с плавной настройкой угла от 0 до 90 градусов.

Управление вынесено непосредственно на рукоятку, поэтому для включения устройства или изменения мощности пара не нужно наклоняться. Предусмотрено три основных режима: для тонкой летней одежды, более плотных демисезонных вещей и зимних тканей. Также имеется усиленный паровой режим для разглаживания особенно сложных складок.

Система автоматически начинает подавать пар, когда пользователь берет рукоятку, и приостанавливает его подачу после отпускания. Если устройство остается без использования более 30 минут, питание автоматически отключается.

Резервуар для воды имеет объем 2 литра. Одной заправки, по данным Xiaomi, хватает более чем на 40 минут непрерывной работы — примерно на 17 рубашек, 20 пар брюк или 14 пиджаков.

Для безопасности предусмотрены четыре уровня защиты: термопредохранитель, автоматическое отключение при опрокидывании, контроль температуры и автоматическое отключение после 30 минут бездействия.