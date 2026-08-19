Во время затмения 28 августа можно будет увидеть красную Луну

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала о частном лунном затмении, которое ожидается 28 августа. По словам эксперта, почти вся Луна приобретёт красноватый оттенок, так как она более чем на 90% погрузится в тень 3емли.

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Затмение начнётся в 04:24 и завершится в 10:02 мск 28 августа. В Москве Луна в это время будет под горизонтом, поэтому затмение наблюдать не удастся. Частные фазы затмения будут видны на крайнем западе РФ — в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. Наблюдение затруднят слабая яркость диска Луны и светлеющее утреннее небо.

Лунное затмение 28 августа можно будет увидеть в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах и в Антарктиде.