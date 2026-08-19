Rocket Lab протестирует соединение с сетью данных Космических сил на орбите в 2027 году

Компания использует аппарат Photon для демонстрации совместимости с магистралью Space Data Network, которую SpaceX строит по контракту на $2,29 млрд для Космических сил США

Rocket Lab в 2027 году проведёт на орбите испытание подключения своего спутника Photon к Space Data Network (SDN) — планируемой военной коммуникационной архитектуре Космических сил США. Аппарат оснастят оптической системой связи и сетевым оборудованием, чтобы проверить, смогут ли спутник стороннего поставщика и наземные системы безопасно обмениваться данными через инфраструктуру SDN.

На проведение работ Rocket Lab получила контракт на $12 млн. Эта сумма включает проектирование и наземные испытания перед полётом. Photon — настраиваемая спутниковая платформа компании, которую используют для государственных, коммерческих и исследовательских миссий.

Фото: Rocket Lab

Rocket Lab стала одной из 5 компаний, выбранных Космическими силами США для проверки совместимости различных спутниковых систем с SDN. По $12 млн также получили Amazon LEO for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman и York Space Systems. Контракт Rocket Lab стал первым из этой программы, по которому были раскрыты конкретные детали предстоящих орбитальных испытаний.

Ключевой элемент SDN — магистраль Space Data Network Backbone (SDN-B), которую SpaceX строит по контракту на $2,29 млрд. Она должна представлять собой распределённую группировку спутников с оптическими межспутниковыми линиями связи для передачи данных между аппаратами и между космосом и наземной инфраструктурой. Одновременно Космические силы США разрабатывают общие интерфейсы, которые позволят подключать к этой магистрали системы разных поставщиков и не привязывать всю архитектуру к проприетарным технологиям одной компании. Пять участников программы объединены в консорциум Space Data Network, который занимается техническими и архитектурными проблемами такого подключения.