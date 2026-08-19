Спутники США научились искать радары и корабли по радиоизлучению

Национальное разведывательное управление США (NRO) заключило с HawkEye 360 новый контракт на предоставление коммерческих данных радиочастотной разведки. Соглашение переводит компанию из многолетней программы оценки технологий в этап оперативной поддержки американских разведывательных и оборонных ведомств. Стоимость контракта не раскрывается.

В отличие от оптических спутников, которые получают изображения поверхности Земли, радиочастотные спутники регистрируют электронные излучения от радаров, систем связи и морского оборудования. Данные сразу нескольких аппаратов позволяют определить источник сигнала и его местоположение. HawkEye 360 эксплуатирует более 30 малых спутников на низкой околоземной орбите, обычно объединённых в группы по 3 аппарата, которые совместно обнаруживают, классифицируют и геолокализуют радиоизлучение.

Фото: HawkEye 360

Контракт заключен в рамках программы Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA), которую NRO использует для масштабирования закупок коммерческих радиочастотных данных в зависимости от текущих задач. Программа стала продолжением начатого в 2022 году трёхэтапного проекта: тогда NRO заключило исследовательские контракты с 6 компаниями, после чего оценивало их возможности с помощью моделирования и орбитальных демонстраций. Теперь коммерческие данные должны использоваться не только для задач национальной безопасности, но также для гражданских и гуманитарных миссий.

HawkEye 360 одновременно наращивает международный бизнес: во II квартале 2026 года международная выручка компании достигла рекордных $21 млн, увеличившись на 134% за год и составив около 42% от общей квартальной выручки в $49,8 млн. Компания также получила более $100 млн международных контрактов, включая проекты в области радиоэлектронной борьбы в Европе и многолетнее соглашение с ВМС Индии и другими заказчиками в регионе Индийского океана. На фоне роста спроса HawkEye 360 планирует в течение 2–3 лет сократить интервал между повторным наблюдением одной области и доставкой данных до 10 минут, используя дополнительные спутники и размещаемые на чужих аппаратах полезные нагрузки.