В этом году россияне купили 800 тысяч новых легковых авто

Агентство «Автостат» сообщило со ссылкой на данные АО «ППК», что за прошедшие 33 недели текущего года в России было продано 800,2 тыс. новых легковых машин. Этот показатель на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Лидером остаются автомобили марки Lada: с начала года и по 16 августа включительно было продано 197,8 тыс. таких машин, это на 0,7% меньше, чем год назад.

Второе место занимает китайский Haval: за указанный период россияне купили 108,8 тыс. автомобилей этой марки (+27,3% к аналогичному периоду прошлого года). Затем следует российский бренд Tenet: было реализовано 83,9 тыс. таких авто. Также в пятёрку лидеров вошли китайская Geely (продано 49,4 тыс. машин; +1,4%) и белорусская Belgee (36,5 тыс. машин; +29%).

Эксперты агентства прогнозируют объём продаж новых легковых автомобилей в России по итогам всего 2026 года на уровне прошлого года. Они полагают, что будет продано приблизительно 1,33 млн машин.