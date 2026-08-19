Сооснователь Google Brain и экс-глава Waymo анонсировал секретный робототехнический стартап Dulo — без продукта, сроков и инвесторов

Себастьян Трун заявил на конференции Actuate, что его новая компания «строит фундаментальные модели для проектирования железа»

Себастьян Трун, известный по созданию Google X, Google Brain и участию в запуске Waymo, в конце выступления на ежегодной конференции разработчиков робототехники Actuate в Сан-Франциско 18 августа сообщил о существовании нового стартапа Dulo. Компания находится в глубоком стелс-режиме и описывает себя как разработчика фундаментальных моделей для проектирования аппаратного обеспечения.

Официальная страница Dulo на сайте Стэнфорда сообщает, что команда включает выходцев из Waymo, Google Brain и Стэнфордской лаборатории ИИ, но не раскрывает ни архитектуру моделей, ни данные для обучения, ни поддерживаемые категории устройств.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Трун отказался обсуждать детали, уточнив лишь, что компания очень маленькая и сосредоточена на робототехнике. Никаких данных о финансировании, клиентах, сроках выхода продукта или работающих прототипах нет.

Идея применить генеративный ИИ к физическому дизайну — от деталей до сборочных единиц — выглядит многообещающе. Но экспертам отрасли потребуются конкретные тесты, сравнения с традиционными CAD-системами и результаты изготовления пробных деталей, чтобы оценить пригодность технологии. Пока Dulo — лишь громкое имя и заявка на амбициозное направление без подробностей и результатов.