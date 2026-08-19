8000 мАч, 80 Вт, IP69 и Dimensity 7400 Ultra — раскрыты характеристики «короля производительности» Realme P4s

Этот смартфон среднего уровня представят уже 26 августа

Realme анонсировала новый смартфон P4s. Новинка выйдет в Индии на следующей неделе — 26 августа, но все основные характеристики уже официально раскрыты. Одной из главных особенностей модели станет аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Аппаратной основой Realme P4s станет SoC MediaTek Dimensity 7400 Ultra. В дополнение к ней смартфон получит чип Hyper Vision AI+, который должен улучшить производительность и качество изображения в играх. Для отвода тепла предусмотрена крупная испарительная камера площадью 7000 мм². Создатели называют P4s «королем производительности».

Realme P4s оснастят экраном OLED Samsung M14 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Производитель заявляет пиковую яркость до 6500 нит и поддержку HDR10+.

Основная камера Realme P4s получит 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). Его дополнит 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Еще одной особенностью станет защита корпуса в соответствии со степенью IP69 — почти максимальная для потребительских устрйоств.

Realme P4s поступит в продажу как минимум в двух цветах. Конфигурации памяти и стоимость смартфона производитель пока не раскрыл.