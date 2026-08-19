Новый класс ноутбуков на Android. Google полноценно представит свои Googlebook в сентябре

Компания Google проведёт мероприятие 15 сентября, на котором, кроме прочего, раскроет больше подробностей о новых ноутбуках Googlebook. Напомним, формально анонс был ещё в мае, но устройства пока не появились на рынке, да и многих деталей мы не знаем.

Ожидается, что поисковый гигант расскажет больше о самих ноутбуках, в чём ему помогут партнёры, которые их будут выпускать, а также об операционной системе. Напомним, в основе будет лежать Android с глубокой интеграцией Gemini Intelligence. Компания переизобрела даже логику курсора, так что, вероятно, презентация будет как минимум любопытной.

Фото Videocardz

Согласно приглашению, которое уже получили некоторые СМИ, журналисты смогут фотографировать, снимать на видео и даже тестировать ноутбуки. Свои устройства должны показать Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.

При этом данный класс ноутбуков не будет позиционироваться, как замена хромбуков. Вероятно, новинки, кроме прочего, будут ещё и дороже.