Новый класс ноутбуков на Android. Google полноценно представит свои Googlebook в сентябре
Дата анонса уже есть
Компания Google проведёт мероприятие 15 сентября, на котором, кроме прочего, раскроет больше подробностей о новых ноутбуках Googlebook. Напомним, формально анонс был ещё в мае, но устройства пока не появились на рынке, да и многих деталей мы не знаем.
Ожидается, что поисковый гигант расскажет больше о самих ноутбуках, в чём ему помогут партнёры, которые их будут выпускать, а также об операционной системе. Напомним, в основе будет лежать Android с глубокой интеграцией Gemini Intelligence. Компания переизобрела даже логику курсора, так что, вероятно, презентация будет как минимум любопытной.
Согласно приглашению, которое уже получили некоторые СМИ, журналисты смогут фотографировать, снимать на видео и даже тестировать ноутбуки. Свои устройства должны показать Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.
При этом данный класс ноутбуков не будет позиционироваться, как замена хромбуков. Вероятно, новинки, кроме прочего, будут ещё и дороже.
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