Безлимит в поездках: Киргизия и Узбекистан вошли в число лидеров у россиян

Россияне чаще всего подключают безлимитный мобильный интернет перед поездками в ОАЭ. Такой вариант выбирают 87% путешественников. В Японии и Франции доля составляет по 68%, в Киргизии — 68%, Узбекистане — 67%, Гонконге и Казахстане — по 66%. Такие данные получили аналитики eSIM.World, изучив обезличенные сведения о подключениях туристических eSIM в первом полугодии 2026 года.

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Формат поездки также влияет на выбор тарифа. В городских путешествиях безлимит используют 62% туристов, тогда как на пляжных направлениях — 51%. При этом тарифы с объемом от 10 ГБ остаются востребованными: их подключают 82% путешественников в городских поездках и 79% отдыхающих на курортах.

Продолжительность путешествия не всегда определяет выбор безлимита. Во Вьетнаме, где многие поездки длятся две недели и дольше, пакет на 10 ГБ выбирают 37% туристов, а безлимит — 32%.

В странах ближнего зарубежья и во время деловых поездок 27% пользователей ограничиваются пакетами до 10 ГБ. Такой объем подходит для переписки, навигации, электронной почты и заказа транспорта.

Исследование основано на обезличенных данных о подключениях туристических eSIM с января по июнь 2026 года.