Дата-центры могут сократить расход меди на 80%: Trane и Eaton представили новую архитектуру

Совместный проект для платформ Nvidia DSX объединяет электропитание и охлаждение и, по расчётам компаний, способен повысить энергоэффективность до 15% и снизить стоимость установки до 30%

Trane Technologies и Eaton представили совместный проект, который координирует средневольтное распределение электроэнергии и системы охлаждения для дата-центров, построенных на архитектуре Nvidia DSX. По оценкам компаний, подход способен улучшить совокупную энергоэффективность до 15%, снизить стоимость установки до 30% и сократить использование меди до 80% по сравнению с традиционными низковольтными решениями.

Проект входит в платформы Trane Continuum Rubin DSX и Eaton Beam Rubin DSX. Оборудование Eaton подаёт питание для платформы Trane, а системы управления позволяют электрическому и охлаждающему контурам обмениваться оперативными сигналами и реагировать на меняющиеся нагрузки.

Итогом стала не отдельная единица оборудования, а повторяемая эталонная архитектура, охватывающая сразу питание и термальную инфраструктуру.

Фото: static.seekingalpha.com

ИИ-объекты концентрируют огромные электрические нагрузки и тепловыделение на ограниченной площади. Рассмотрение питания и охлаждения как единой проектной задачи позволяет избежать дублирования инженерных работ, раньше выявлять ограничения по мощностям и давать операторам более ясную картину того, сколько энергии сети остаётся доступным для вычислений после вычета инфраструктурных затрат. Архитектура также предусматривает возможность внедрения жидкостного охлаждения и систем постоянного тока по мере их созревания.

Компании предупреждают: все цифры — прогнозные оценки, а не результаты измерений на действующем объекте. В объявлении нет данных тестирования на конкретной площадке, информации о заказчике, внедрившем решение, или графика коммерческих установок. Для инфраструктурных команд практическая ценность будет определяться появлением доказательных данных — измеренного энергопотребления, стоимости монтажа, расхода меди, времени ввода в строй и надёжности на сопоставимых живых объектах. Пока объявленные проценты используются как проектные ориентиры, а не гарантированная экономия. При этом коллаборация даёт конкретную эталонную архитектуру для одного из главных узких мест ИИ-инфраструктуры и публикует целевые показатели по материалоёмкости, стоимости и расходу меди.