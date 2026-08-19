Сделано в России: Jeland показал прототип флагманского кроссовера J8 в Санкт-Петербурге

Российский автомобильный бренд Jeland представил прототип нового флагманского кроссовера J8. Премьера состоялась в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга на мероприятии, посвященном развитию российско-китайского сотрудничества.

Jeland J8 стал главным экспонатом автомобильной части выставки. Для модели заявлены 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с., полный привод с распределением тяги между колесами и адаптивная подвеска с электронным управлением амортизаторами. В компании отмечают, что перед запуском производства автомобили проходят серию испытаний с учетом российских дорожных и климатических условий.

Помимо J8, на стенде показали кроссоверы J7 и J6. Старшая модель J7 получила дорожный просвет 196 мм, а объем багажника при сложенных задних сиденьях составляет 1349 л. Полноприводный J6 оснащается шестью режимами движения и имеет клиренс 176 мм. Вместимость багажного отделения достигает 1180 л.

Отдельной частью программы стала демонстрация робототехники. Гуманоидный робот «Айнет» вел концертную программу и общался с посетителями на русском языке, а роботы-собаки выполняли команды.