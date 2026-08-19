Китай разрешил ввоз чипов Nvidia H200

Китай разрешил Nvidia поставлять в страну ускорители искусственного интеллекта H200. Пока речь идет лишь о небольших партиях для китайских технологических компаний, однако решение может дать местным разработчикам дополнительную вычислительную мощность в конкуренции с американскими компаниями.

Поставки будут осуществляться ограниченными объемами. Такой подход позволит Пекину получить доступ к американским технологиям, но при этом не отказываться от курса на развитие собственной полупроводниковой отрасли. В частности, Китай продолжает активно продвигать решения местных производителей, включая Huawei.

ByteDance и Tencent уже получили около 10 000 ускорителей H200 за последние несколько недель. В дальнейшем аналогичные поставки могут начаться и для других крупных китайских компаний.

Ранее США одобрили возможность поставки в Китай почти 100 000 H200, однако Пекин, судя по всему, не собирается допускать массового притока американских ускорителей. Китай пытается одновременно использовать доступные зарубежные технологии для ускорения развития ИИ и снизить зависимость от Nvidia, делая ставку на собственную чиповую базу.

Возможные поставки H200 также обсуждаются для Гонконга, однако там дополнительным ограничением остаются мощности дата-центров и доступность электроэнергии.