Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, уже почти достроили

SpaceX вышла на очередной важный этап строительства гигантского комплекса Starbase Giga Bay в Техасе. Строительная бригада установила последнюю секцию фермы крыши. Каркас здания готов, стены уже обшиты. Теперь осталось закрыть строение сверху.

Площадь нового объекта составляет около 700 000 квадратных футов — примерно 65 000 м². Масштабы Giga Bay особенно хорошо видны с воздуха: сооружение занимает огромную территорию и становится одной из ключевых частей быстро расширяющегося комплекса SpaceX в Starbase.

Ожидается, что новый объект будет использоваться для производства и подготовки будущих кораблей Starship.

Ранее Илон Маск заявил, что это будет одно из крупнейших сооружений в мире, которое рассчитано на тысячу Starship в год. Точное количество собранных ракет в 2025 году неизвестно, но мы знаем, что компания SpaceX осуществила 5 тестовых пусков системы Starship (ускоритель Super Heavy + корабль Starship).