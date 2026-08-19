Индия строит гигантский кластер из 10 000 Nvidia B300 мощностью в сотни мегаватт для американской компании

Индийский промышленный гигант Larsen & Toubro (L&T) объявил 13 августа о получении стратегического заказа от американской компании Together AI. Контракт предусматривает развёртывание 10 000 ускорителей Nvidia B300 в кампусе L&T в Ченнаи и классифицирован самой компанией как «мега» — категория, охватывающая проекты стоимостью от 10 000 до 15 000 крор рупий (≈ 1,04–1,57 млрд долларов). Точная сумма сделки не раскрывается, как и график ввода в эксплуатацию.

Кластер разместится на площадке дочерней компании Vyoma.AI, рассчитанной на гигаваттные мощности. Первая очередь объекта спроектирована на 250 МВт, из которых 150 МВА энергетической инфраструктуры уже готовы. Together AI планирует использовать вычислительные мощности для задач масштабного инференса, тонкой настройки и обучения моделей.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Помимо самих GPU, проект включает высокопроизводительную сетевую фабрику, межсоединения с низкой задержкой, параллельное хранение данных и операционный слой управления AI-инфраструктурой. L&T позиционирует заказ не просто как строительство дата-центра, а как выход в бизнес «AI-фабрик» — интегрированных вычислительных платформ, где заказчик получает готовую среду для рабочих нагрузок, а не просто аренду площади.

Сделка примечательна и с корпоративной стороны. В 2024 году L&T приобрела 21% в индийском GPU-облачном провайдере E2E Networks за 1 079 крор рупий ($112,7 млн), однако, по данным издания The Ken, эта компания не участвует в проекте Together AI. Источник в дата-центровом подразделении L&T сообщил, что изначально E2E должна была предоставлять облачный и ИИ-слой над физической инфраструктурой L&T, но «направление изменилось». При этом собственный Blackwell-кластер E2E размещён в дата-центре L&T как арендатор.

В итоге, L&T реализует новый проект через собственные структуры Vyoma.AI и LTN Compute, а Together AI выступает заказчиком и поставщиком облачной платформы для конечных пользователей. Когда именно кластер войдёт в строй, как будет распределяться ёмкость и по какой цене — остаётся открытым.