Больше половины молодых американцев теперь боятся ИИ — рост с 31% до 55% за 5 лет

73% людей младше 30 лет считают, что ИИ уничтожит рабочие места за 20 лет, при этом 51% продолжает пользоваться генеративным ИИ еженедельно

Pew Research Center опубликовал результаты опроса 3488 взрослых американцев, проведённого 22–28 июня 2026 года. Доля тех, кто больше обеспокоен, чем воодушевлён использованием ИИ в повседневной жизни, достигла 52% среди всех взрослых, а среди респондентов от 18 до 29 лет — 55%. Это более чем в полтора раза выше показателя 2021 года, когда обеспокоенность среди более молодых респондентов составляла 31%.

Одновременно упала доля воодушевлённых: с 25% в 2021 году до 11% в 2026-м. Пессимизм по поводу рынка труда вырос ещё заметнее: 73% молодых взрослых теперь считают, что ИИ приведёт к сокращению рабочих мест в ближайшие 20 лет, тогда как в 2024 году так думал 61%. Лишь 5% всех опрошенных верят, что ИИ создаст больше рабочих мест.

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Апрельский опрос Gallup, на который ссылается Pew, показал, что 51% людей 14–29 лет используют генеративный ИИ как минимум раз в неделю — показатель почти не изменился с 2025 года. Значит, частое использование инструментов не снижает тревоги.

Два опроса вместе фиксируют парадокс: молодые американцы активно пользуются ИИ и одновременно всё сильнее опасаются его последствий.

Исследование не устанавливает причин изменения настроений и не оценивает реальное влияние ИИ на занятость. Оно фиксирует сдвиг в ожиданиях, а не в объективных показателях рынка труда.