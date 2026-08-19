Скам или удача? Пользователь заказал на Aliexpress GeForce RTX 5080 всего за 700 долларов

В три раза дешевле, чем в рознице

Пользователь форума Reddit с ником level35gg решил проверить подозрительно выгодное предложение на AliExpress и заказал Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 OC примерно за $700. Это примерно в три раза дешевле стоимости видеокарты у крупных ретейлеров в США, а в сравнении с Европейскими ценами разница может доходить до четырех раз.

Пользователь опубликовал подтверждение заказа: согласно скриншотам, сама видеокарта была оценена в $653,48, а итоговая сумма заказа составила $695,96 (с учетом доставки).

Заказ еще не получен, поэтому речь идет лишь о подозрительно дешевом предложении и связанных с ним рисках. Однако у предложения обнаружилось сразу несколько моментов, обращающих на себя внимание. Например, в карточке товара отсутствовали отзывы покупателей, а магазин продавца был новым и на момент оформления заказа реализовал всего один товар. Низкая цена объяснялась акцией, однако скидка выглядит слишком большой даже для распродажи.

Сам покупатель осознавал риск и, по его словам, оформил заказ в значительной степени ради эксперимента. Пользователи Reddit предполагают несколько вариантов развития событий: продавец может вообще не отправить товар, прислать совершенно другую видеокарту или прислать что-то, что по весу соответствует видеокарте, но не является видеокартой (например, раньше пользователи часто вместо ускорителей получали камни или кусок кирпича).

Теперь пользователю остается дождаться доставки, и тогда станет понятно: скам это или реальная удача.