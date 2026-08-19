Toyota RAV4, давай до свиданья. Представлен совершенно новый Hyundai Tucson

Hyundai опубликовала официальные изображения совершенно нового кроссовера Tucson — 2027 модельного года. Автомобиль получил кардинально новый брутальный дизайн, так что его точно не спутаешь с предшественником. Официальный запуск автомобиля запланирован на октябрь.

Новый Tucson стал крупнее. Длина увеличилась на 60 мм, до 4700 мм, ширина — на 40 мм, до 1905 мм, а колесная база выросла на 30 мм, до 2785 мм. Это должно добавить пространства в салоне, особенно для пассажиров второго ряда.

Спереди установлен широкий светодиодный световой элемент во всю ширину кузова, дополненный вертикальными дневными ходовыми огнями. Бампер получил более массивную и угловатую форму, а решетки радиатора стали тоньше. Для версии XRT предусмотрен отдельный, еще более брутальный дизайн передней части с выраженным внедорожным характером.

Профиль нового Tucson выглядит не менее необычно. Кузов получил подчеркнуто квадратные передние и задние колесные арки, резкие грани на дверях и массивные боковые пороги. Сзади продолжается та же стилистика: появились узкая световая полоса во всю ширину кузова и вертикальные светодиодные фонари.

Полностью переработан и салон. В центре передней панели расположена новая мультимедийная система Pleos с отдельно стоящим дисплеем. На фоне нынешнего Tucson, который использует объединенные изогнутые экраны, такое решение выглядит, с одной стороны, кардинально новым, с другой — это шаг в сторону более традиционной компоновки.

Перед водителем разместили узкую цифровую приборную панель, а рулевое колесо получило необычную форму с прямоугольными скругленными гранями. В отделке используются мягкие материалы, реализована контурная подсветка. Центральная консоль стала более массивной и многоуровневой, на ней предусмотрены площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

За счет увеличенных размеров кузова и более длинной крыши Hyundai удалось добавить пространства пассажирам второго ряда: запас над головой там вырос на 29 мм.

Технические характеристики нового Tucson пока официально не раскрыты, но можно ожидать как обычные бензиновые ДВС, так и гибридные системы.