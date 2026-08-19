$3 млрд на ускорение чипов: Lam Research расширит лаборатории на 50% и сократит недели экспериментов до дней

Один из крупнейших производителей оборудования для выпуска микрочипов вкладывается в глобальную сеть R&D-центров в США, Азии и Европе, чтобы быстрее доводить новые материалы и архитектуры до заводов

Американская компания Lam Research, входящая в список Fortune 500 и выпускающая оборудование для производства полупроводников, объявила о плане вложить более $3 миллиардов в расширение исследовательской сети в ближайшие 5 лет. Старт намечен на 2026 год, цель — увеличить экспериментальные мощности более чем на 50%.

Сейчас глобальная лабораторная сеть Lam Research проводит свыше миллиона экспериментов в год. Её особенность — не разрозненные объекты, а единая система, в которой данные, результаты и экспертиза передаются между площадками в США, Азии и Европе круглосуточно. Открытие, сделанное в одной лаборатории, немедленно становится доступным командам на другом континенте, что позволяет вести несколько этапов разработки полупроводников одновременно.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Часть лабораторий занимается фундаментальными исследованиями — новыми химическими соединениями, материалами и мехатронными системами. По данным компании, такие площадки способны сокращать то, что раньше занимало несколько недель экспериментальной работы, до нескольких дней. Затем технологические лаборатории доводят перспективные находки до уровня, близкого к коммерческому производству, а инженеры, разработчики продуктов и производственные команды работают на одном и том же оборудовании.

В эпоху ИИ темп инноваций неумолим: требуются чипы с новой архитектурой, иными материалами и сложными элементами, спроектированными с нанометровой точностью. Наша способность наращивать скорость на всём протяжении R&D-процесса стала решающим преимуществом заявил Тим Арчер (Tim Archer), президент и гендиректор Lam Research

Расширение поддержит технологии нанесения слоёв, травления, корпусирования и литографии — ключевые процессы, определяющие плотность, энергоэффективность и стоимость чипов. Главный аналитик по оборудованию Yole Group Джон Уэст отметил, что обработка на уровне пластин остаётся фундаментом полупроводниковой отрасли, а растущие инвестиции поднимают спрос на более интенсивные процессы нанесения и травления.