Не только мясо: сахар и фрукты запустили рост человеческого мозга в 5 раз за 4 миллиона лет

Исследователи показали, что глюкоза из фруктов и мёда была ключевым топливом для увеличения мозга с 300 до 1500 граммов в ходе эволюции человека

Группа учёных из Университета Сиднея и Университета Глазго выдвинула аргумент, который меняет привычную картину эволюции человека: не животная пища, а пищевые сахара могли сыграть решающую роль в увеличении человеческого мозга. За последние 4 миллиона лет мозг гомининов вырос почти в 5 раз — с 300 граммов у ранних родственников вроде Australopithecus afarensis до 1500 граммов у современного Homo sapiens. Исследование опубликовано в журнале Science.

Мозг взрослого человека составляет всего 2% массы тела, но потребляет около 1/5 части всей энергии в состоянии покоя, а у маленького ребёнка — до 2/3. Его главное топливо — глюкоза. Организм может вырабатывать её из других источников, но этот процесс ограничен и неэффективен. Поэтому древним людям требовался постоянный пищевой источник сахара.

«Глюкоза — основной источник энергии для мозга, и на протяжении большей части человеческой эволюции она поступала из углеводов, содержащихся в таких продуктах, как фрукты и мёд», — пояснила профессор Дженни Брэнд-Миллер из Университета Сиднея, ведущий автор работы.

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Исследователи рассчитали потребность в глюкозе для мозга, почек, красных кровяных клеток и репродуктивных тканей на разных этапах эволюции и сопоставили её с вероятным содержанием углеводов в рационе — от диеты, близкой к шимпанзе и состоящей в основном из растений, до питания современных охотников-собирателей тёплого климата с большей долей животной пищи. Результаты показали, что взрослым требовалось от 150 до 250 граммов глюкозы в день, детям — около 125 граммов.

Ранние гоминины, скорее всего, получали более 65% энергии из сахаров, главным образом из фруктов. Позже, после овладения огнём, к сахарам и белку добавились обработанные крахмалы.

Авторы опираются не только на расчёты. В пользу их гипотезы говорят данные из разных областей: строение ископаемых зубов, изотопный состав древних останков, цветовое зрение, приспособленное для поиска спелых плодов, и генетические адаптации, связанные с метаболизмом и вкусовым восприятием сахара. Сезонные колебания доступности фруктов и мёда, по мнению учёных, могли влиять на пищевое поведение, а в некоторых случаях — даже способствовать вымиранию групп гомининов, неспособных обеспечить себя достаточным количеством углеводов.

Выводы не отрицают важности мяса в рационе человека. Они предлагают дать сахару гораздо более заметное место в истории становления человека — и в понимании современных проблем с питанием. «Наше исследование предполагает, что сахара и крахмалы, возможно, помогли сформировать развитие человеческого мозга и многие черты, которые делают нас людьми», — резюмировала Брэнд-Миллер.