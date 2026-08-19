Космическая ядерная энергетика США упёрлась в дефицит топлива и риск смены политики

На фоне планов NASA запустить ядерную энергетическую установку к 2028 году отрасль сталкивается с нехваткой топлива, ограниченными производственными мощностями и вопросом о том, переживут ли космические ядерные программы смену администрации в 2029 году

Космические ядерные программы США быстро набирают темп, но одновременно сталкиваются с ограничениями, которые могут затормозить их развитие. На отраслевом симпозиуме 13 августа представители правительства и компаний указали на несколько узких мест: отсутствие полноценной производственной линии для топлива HALEU, дефицит специалистов, способных работать одновременно с ядерными и космическими системами, проблемы с поставками компонентов реакторов и ограниченный доступ к наземным испытательным площадкам.

Среди ключевых проектов — программа NASA Space Reactor 1 Freedom (SR-1), предусматривающая запуск системы ядерной электрической тяги к концу 2028 года, и Lunar Reactor 1 (LR-1), предназначенная для создания ядерного источника энергии для работы на Луне. При этом растёт спрос на топливо HALEU — низкообогащённый уран с повышенным содержанием урана-235. Оно рассматривается как вероятный источник энергии для космических реакторов, но одновременно требуется наземным малым модульным реакторам. Министерство энергетики США (DOE), единственный действующий внутренний поставщик HALEU, 23 июля выделило топливо NASA для миссии SR-1, а также направило его компании Radiant и ранее нескольким другим разработчикам реакторов.

Источник: NASA

По словам Джереми Кенни, руководителя офиса передовых ядерных технологий NASA, доступность HALEU может стать узким местом при распределении топлива между различными программами. Дополнительную конкуренцию ресурсам создаёт программа Janus армии США, в рамках которой разрабатываются микрореакторы для энергоснабжения военных баз. Армия вскоре должна назвать 5 компаний, которые продолжат разработку таких установок, а также базы для их размещения и общий бюджет программы. Представители армии и NASA уже сотрудничают из-за технологического сходства проектов и ограниченного числа специалистов в этой области.

Есть и более долгосрочная проблема — устойчивость финансирования после смены администрации США. Бывшая заместитель главы NASA по технологиям, политике и стратегии Бхавья Лал (Bhavya Lal), соавтор исследования 2025 года об истории космических ядерных программ, предупредила, что нынешняя поддержка может зависеть от конкретных чиновников, а не быть закреплена на уровне долгосрочной политики и бюджета. Она указала, что у SR-1 пока нет очевидного постоянного заказчика: его технологическая нагрузка включает марсианские вертолёты SkyFall, но их можно отправить другой миссией. Лал рекомендовала начать подготовку SR-2 ещё до запуска SR-1 и добиваться многолетнего финансирования через Конгресс, чтобы программа не повторила судьбу американского реактора SNAP-10A, запущенного в 1965 году, после чего последующие миссии были отменены.