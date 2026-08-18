ULA сменила CEO пока Vulcan остаётся без запусков из-за проблем с ускорителем

Марк Пеллер, проработавший в компании и связанных с ней структурах более 35 лет, немедленно возглавил United Launch Alliance после ухода Тори Бруно

United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, 17 августа назначила Марка Пеллера президентом и генеральным директором. Ранее он занимал должность операционного директора компании. Пеллер сменил Джона Элбона, который с декабря временно руководил ULA после неожиданного ухода многолетнего CEO Тори Бруно. Поиск нового руководителя продолжался несколько месяцев и включал внутренних и внешних кандидатов.

Пеллер работает с программами ракет-носителей более 35 лет. В 1990 году он начал карьеру инженером по двигателям в Rockwell International, занимаясь программой Space Shuttle. После приобретения космического бизнеса Rockwell компанией Boeing он перешёл к программам ракет Delta, а после создания ULA в 2006 году стал главным инженером Delta 2 и Delta 4. До назначения операционным директором он был старшим вице-президентом ULA по Vulcan и перспективным программам.

Фото: ULA

Перед новым CEO стоит проблема с основной современной ракетой ULA. В феврале Пеллер говорил о планах провести в 2026 году 16–18 запусков Vulcan, однако первый же запуск, запланированный для Космических сил США, столкнулся с нештатной работой одного из 4 твердотопливных ускорителей. Ракета выполнила задачу, но после этого не запускалась. Производитель ускорителей Northrop Grumman сообщил в июле о корректирующих мерах, однако поставки модифицированных двигателей могут начаться только в конце года. ULA связывает с этой проблемой финансовое давление: Lockheed Martin и Boeing отдельно гарантировали компании по $500 млн кредитов каждый.

Дополнительным ограничением остаются двигатели BE-4 производства Blue Origin, которыми оснащается первая ступень Vulcan. 5 августа Blue Origin связала взрыв ракеты New Glenn, произошедший 28 мая во время наземного огневого испытания, с клапаном жидкого кислорода в BE-4 и заявила о небольших изменениях конструкции, которые можно внедрить в уже изготовленные двигатели. Тем временем ULA в 2026 году выполнила 3 запуска Atlas 5, последний состоялся 2 июля для Amazon Leo, однако оставшиеся Atlas 5 зарезервированы для пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner. Джон Элбон останется в компании до конца года, после чего завершит 45-летнюю карьеру в космической отрасли и выйдет на пенсию.