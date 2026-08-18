США усиливают биобезопасность из-за риска применения ИИ для создания патогенов

При этом прежние ограничения в сфере ИИ и проверки генетических компонентов остаются без полноценной замены

Администрация Дональда Трампа работает над усилением мер защиты США от биологических атак на фоне опасений, что искусственный интеллект может снизить барьеры для создания опасных патогенов. Об этом 17 августа сообщила газета The Washington Post. По данным издания, после возвращения Трампа в Белый дом профильная команда по биобезопасности была сокращена, а в некоторые периоды в администрации не оставалось чиновника, который занимался бы этим направлением на постоянной основе.

К концу президентства Джо Байдена в команде Белого дома по биологической безопасности работали около 30 человек, рассказали газете 3 бывших государственных чиновника. Команда координировала работу федеральных ведомств, связанных с биологическими рисками, и предоставляла руководству научные рекомендации. После сокращений эта экспертиза оказалась значительно слабее.

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Одновременно администрация отменила указ 2023 года об искусственном интеллекте, предусматривавший более строгие меры биологической безопасности. Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на материал The Washington Post, в Белом доме также ставили под вопрос политику 2024 года, которая требовала от продавцов генетических компонентов проверять клиентов на предмет возможного использования таких материалов для создания биологических агентов.

Трамп поручил подготовить обновлённую политику к августу 2025 года, однако на момент публикации сообщения The Washington Post новый указ не появился.

Причина пересмотра мер связана в том числе с возможностями современных ИИ-систем. Они уже применяются для поиска научной литературы, анализа биологических данных и работы с экспериментальными процедурами. Те же возможности вызывают опасения, что достаточно мощные модели смогут упростить получение и объединение технической информации, необходимой для создания опасных биологических агентов.

Одним из действующих инструментов биобезопасности остаётся проверка последовательностей нуклеиновых кислот: поставщики могут выявлять потенциально опасные генетические последовательности и подозрительных клиентов. Однако обновлённая система американских мер пока не определена: администрация ещё не сообщила, какие именно требования заменят прежние правила и как будут согласованы проверки ИИ-моделей, поставщиков генетических компонентов, научных организаций и государственных структур.