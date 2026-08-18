Ещё до презентации iPhone 18 в продаже появились аксессуары для новинки Apple

До официальной премьеры серии iPhone 18 остается около месяца, однако китайские онлайн-магазины уже начали принимать заказы на совместимые чехлы. На Taobao и JD.com стоимость аксессуаров составляет примерно 22–36 юаней.

Магазины уверяют покупателей, что чехлы изготовлены по спецификациям будущих смартфонов и должны точно соответствовать их размерам и расположению вырезов. На случай ошибки отдельные продавцы обещают возможность вернуть аксессуар в течение семи дней без объяснения причин.

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Подобная практика появляется перед запуском новых смартфонов регулярно: производители аксессуаров стараются подготовиться заранее и успеть встретить первую волну покупателей готовыми товарами.

Мы уже рассказывали, как производитель аксессуаров iFunSmart опубликовал фотографии чехлов для складного iPhone задолго до его анонса: компании получают CAD-макеты устройств за несколько месяцев до запуска, чтобы успеть выйти на рынок одновременно с самим смартфоном.

Похожая история разворачивалась и перед выходом iPhone 17: китайские магазины заказывали муляжи аппаратов на основе утекших чертежей, чтобы покупатели могли заранее оценить форм-фактор. Параллельно с этим стартовало и производство самих смартфонов — по данным источников, серийный выпуск iPhone 18 и iPhone 18 Pro начался в июле, а Foxconn уже активно набирает персонал для наращивания объёмов.