Stripe готова заплатить более $7 млрд за OpenRouter — почти всю сумму акциями

Сделка с площадкой доступа к более чем 400 ИИ-моделям станет одной из крупнейших покупок Stripe, а оценка OpenRouter может вырасти более чем в 5 раз относительно последней стоимости

Американская финтех-компания Stripe договорилась о покупке OpenRouter более чем за $7 млрд, причём большая часть суммы будет выплачена акциями, сообщает 17 августа газета Axios со ссылкой на более раннюю информацию Bloomberg. На момент публикации ни Stripe, ни OpenRouter официально не объявили о сделке. Представитель Stripe сообщил TechCrunch, что компания не комментирует слухи.

Если информация подтвердится, то стоимость сделки окажется значительно выше последней известной оценки OpenRouter. В мае стартап привлёк $113 млн в раунде Series B при оценке около $1,3 млрд, а общий объём привлечённых им инвестиций достиг $164 млн. Таким образом, заявленная цена покупки превышает последнюю оценку компании более чем в 5 раз.

Фото: Stripe

OpenRouter предоставляет единый интерфейс для доступа к ИИ-моделям разных разработчиков. Сервис берёт на себя выбор модели и поставщика, маршрутизацию запросов и управление их использованием, выступая промежуточным слоем между ИИ-приложением и компаниями, которые непосредственно запускают модели. По данным TechCrunch, OpenRouter заявляла о 8 млн пользователей по всему миру и доступе более чем к 400 моделям.

В июле газета The Wall Street Journal сообщала о переговорах Stripe и OpenRouter по возможному приобретению. Теперь Axios сообщает уже о достигнутом соглашении, однако условия его закрытия, сроки, регуляторные требования, точное соотношение денежных средств и акций и дальнейшая интеграция продуктов пока не раскрыты. Поэтому речь пока что идёт о сообщаемой договорённости, а не о завершённом приобретении.