Отзывы под проверкой: 2ГИС обновил рейтинги компаний и добавил «знак доверия»

Команда 2ГИС обновила систему оценки организаций в картах. Теперь основной рейтинг формируется с учётом отзывов пользователей, чьё посещение компании подтверждено геолокацией или оплатой.

Подтверждённый рейтинг появляется после накопления не менее 10 соответствующих отзывов. Остальные комментарии также сохраняются в карточке, но отображаются без специальной отметки. По умолчанию отзывы сортируются по степени доверия: выше оказываются подтверждённые мнения, а также оценки друзей и пользователей, на которых подписан клиент. При выборе сортировки по актуальности первыми показываются самые свежие записи.

Итоговая оценка пересчитывается по мере поступления новых отзывов. При этом недавние оценки сильнее влияют на результат, чем старые, что позволяет учитывать изменения в качестве обслуживания.

В карточках организаций также появилась синяя галочка. Её получают компании с подробной и актуальной информацией, которые отвечают минимум на треть отзывов за последние шесть месяцев. По данным тестирования 2ГИС, такие карточки обеспечивали на 11–13% больше действий пользователей, включая построение маршрутов, звонки и переходы на сайты.