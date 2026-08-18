Samsung разработает призматические аккумуляторные ячейки для электромобилей будущего

Samsung SDI и General Motors подписали новое соглашение о совместной разработке призматических аккумуляторных ячеек следующего поколения для применения в электромобилях будущего. Новый документ расширяет рамки давнего партнерства компаний в сфере электрификации транспорта. Речь идет о разработке призматических батарей с высокой энергоемкостью и поддержкой быстрой зарядки.

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Одновременно Samsung SDI выкупила у General Motors долю в 49,99% в совместном предприятии SynergyCells, созданном компаниями в Нью-Карлайле, штат Индиана. Как поясняется в пресс-релизе, решение об изменении структуры собственности связано с изменившейся рыночной конъюнктурой — в частности, с более медленным, чем ожидалось, ростом спроса на электромобили. Вместо продолжения работы в формате совместного предприятия партнеры договорились искать иные форматы сотрудничества.

В результате сделки Samsung SDI становится единственным владельцем завода по производству аккумуляторов, тем самым у компании появится первая собственная производственная площадка по выпуску батарей в Северной Америке.

Завод в настоящее время находится на стадии строительства. После его завершения Samsung SDI намерена в первую очередь наладить на предприятии выпуск батарей для систем накопления энергии (ESS), спрос на которые в США стремительно растет. В перспективе на этом же заводе может быть организовано производство призматических элементов.

Призматические аккумуляторные ячейки — один из основных форм-факторов, используемых в автомобильной промышленности. Благодаря жесткой прямоугольной конструкции они обеспечивают более эффективную компоновку, а также проще интегрируются в конструкцию батарейного блока.