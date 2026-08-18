Игровые мобильные процессоры для конкуренции с Ryzen X3D у Intel в следующем поколении не появятся

Но будут через поколение

Согласно имеющимся утечкам, некоторые процессоры Intel Nova Lake будут иметь огромный кеш bLLC, что позволит им конкурировать с игровыми Ryzen X3D. Оказывается, в мобильном сегменте такие CPU появятся только в поколении после Nova Lake.

Инсайдер Jaykihn утверждает, что мобильные процессоры с кеш-памятью bLLC будут существовать в рамках линейки Razor Lake. У AMD, напомним, первый такой процессор появился ещё в прошлом поколении. Это был Ryzen 9 7945HX3D.

Фото Videocardz

Справедливости ради, стоит отметить, что в мобильном сегменте эти процессоры распространены очень слабо и доступны буквально в нескольких моделях ноутбуков на рынке.

Какими будут соответствующие процессоры у Intel, пока неизвестно. Но в случае Nova Lake мы знаем, что одночиплетные версии будут иметь 144 МБ такой кеш-памяти, а двухчиплетные, соответственно, 288 МБ.

Инсайдер Jaykihn в своё время первым поделился тестами Core Ultra 9 285K и описал всю линейку Core Ultra 200S.