Crucial отказалась менять 128 ГБ DDR5 по гарантии и предложила вернуть 260 долларов, хотя новый комплект памяти сейчас стоит 1800 долларов

Пользователь форума Reddit под ником levoniust поделился историей о том, как попытка заменить неисправную оперативную память Crucial обернулась для него финансовыми потерями и сомнительными предложениями от техподдержки.

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Суть в следующем: у пользователя вышел из строя топовый комплект памяти Crucial Pro 128 ГБ (2x64 ГБ) DDR5. Изначально компания одобрила процедуру возврата по гарантии (RMA) и пообещала выслать новый комплект в течение 2-3 недель. Однако после того как клиент отправил неисправный комплект памяти производителю, Crucial резко изменила позицию.

Компания заявила, что не может произвести замену, так как якобы прекратила выпуск оперативной памяти (ссылаясь на сворачивание потребительского бизнеса Micron). Вместо нового комплекта пользователю предложили вернуть стоимость покупки — $260. Проблема в том, что из-за дефицита и рыночных колебаний в 2026 году аналогичный комплект 128 ГБ DDR5 стоит у ретейлеров около $1800. Таким образом, предложенный возврат составляет лишь малую часть от суммы, необходимой для покупки замены.

Ситуация усугубилась еще более странным предложением от Crucial. Выяснилось, что один из двух модулей в присланном комплекте был рабочим. Техподдержка сообщила, что, возможно, уже утилизировала («выбросила в мусор») весь комплект, но если его удастся найти на складе, они готовы вернуть клиенту одну рабочую планку на 64 ГБ. При этом пользователь должен будет самостоятельно оплатить доставку своего же товара обратно.

Чем завершится это противостояние потребителя и Crucial, пока непонятно. Однако после того, как Micron решила свернуть потребительский бизнес, жалобы на проблемы с возвратом по гарантии памяти и SSD Crucial появляются довольно часто.