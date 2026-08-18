Астронавт NASA и француженка из Европейского космического агентства вышли в открытый космос

Астронавты Американского космического агентства (NASA) Анил Менон и Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено начали выход в открытый космос из шлюза «Квест» американского сегмента Международной космической станции (МКС). Они проведут замену устаревшей антенны для связи с Землёй, которая осуществляет передачу данных между МКС и американским Центром управления полётами в Хьюстоне.

Фото: NASA

Выход в открытый космос начался сегодня, 18 августа, в 08:29 по времени Восточного побережья США (15:29 по московскому времени). Планируется, что он продлится примерно 6,5 часов. За это время астронавтам предстоит демонтировать старую антенну, разместить её на внешней платформе станции, а затем установить новую антенну на сегменте Z1 фермы МКС.

Этот выход в открытый космос стал 282 по счёту в рамках работ по сборке, обслуживанию и модернизации космической станции. Также он стал вторым для Менона и первым для Адено, кроме того, Софи Адено стала первой француженкой, совершившей выход в открытый космос. NASA ведёт прямую трансляцию ремонтных работ, также её можно посмотреть на сайте «Известий».