Nvidia вложит $1,5 млрд в дата-центр для OpenAI

Nvidia 17 августа объявила, что вложит $1,5 млрд в SB Energy и предоставит кредитную поддержку для строительства кампуса PORTS-Pike Technology Campus в округе Пайк, штат Огайо. Проект предусматривает 8 IT-ГВт (IT-gigawatts) мощности для ИИ-инфраструктуры: первые 4,25 ГВт предназначены для OpenAI, а Nvidia получила опцион ещё на 3,75 ГВт. OpenAI будет арендатором комплекса по 20-летнему договору, Nvidia — его эксклюзивным поставщиком вычислительной инфраструктуры для ИИ.

SB Energy будет строить, владеть и управлять дата-центром. Nvidia, в свою очередь, участвует не только поставкой оборудования: компания инвестирует в SB Energy и поддерживает строительство земли, энергоснабжения и оболочек зданий дата-центра. Для комплекса планируют использовать платформу Nvidia DSX, объединяющую графические и центральные процессоры, сетевое оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру самого объекта.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для обеспечения 8 IT-ГВт вычислительной мощности SB Energy и SoftBank планируют создать не менее 10 ГВт новых генерирующих мощностей. Кампус должен вводиться поэтапно с 2028 года. OpenAI также согласилась дополнительно направить $40 млн в уже существующий фонд поддержки местного сообщества объёмом $40 млн.

Nvidia отдельно указывает, что сроки, масштаб и запуск комплекса зависят от множества факторов, включая подключение к энергосистеме, строительство генерации и зданий, охлаждение и ввод оборудования в эксплуатацию.